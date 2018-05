Zum Abschluss eine überzeugende Leistung

vor 18 Min.

Der Bezirksligist Kaufering gewinnt gegen den Tabellenzweiten Erkheim mit 4:1. Der direkte Abstieg ist damit vom Tisch.

Von Margit Messelhäuser

Im letzten Heimspiel in der Punktrunde zeigten die Kauferinger Fußballer, was sie drauf haben: Über 90 Minuten hinweg waren sie gegen den Tabellenzweiten Erkheim die bessere Mannschaft und fuhren so einen hoch verdienten 4:1-Sieg ein. Erst in der 77. Minute gelang den Gästen der Ehrentreffer, der aus Kauferinger Sicht aber nicht mehr als ein kleiner Schönheitsfehler war.

Für Trainer Christian Ziegler war es das letzte Heimspiel in der Punktrunde, er verlässt den VfL ja nach der Saison in Richtung Hurlach. „Für mich, als Ur-VfLer, war das schon etwas Besonderes, aber so viel Zeit, darüber nachzudenken, blieb nicht, schließlich haben wir ja noch ein Spiel“, sagt Ziegler. Ein wichtiges, denn noch ist der direkte Klassenerhalt nicht geschafft. Aber Kaufering hat gute Chancen, dass nach der Partie am kommenden Samstag der Klassenerhalt in der Bezirksliga Schwaben gefeiert werden kann.

Schnell in Führung gegangen

Von Beginn an machte Kaufering das Spiel, und das frühe Tor von Alexander Höfer in der 7. Minute spielte den Gastgebern sicherlich in die Karten. Der VfL ruhte sich auf der Führung nicht aus und legte durch Daniel Müller (25.) und Florian Bucher (35.) nach – zur Pause war bereits eine Vorentscheidung gefallen.

Was den Tabellenzweiten betraf, so schien sich dieser bereits mit der Niederlage abgefunden zu haben – er konnte sich ab diesem Moment ganz auf das Relegationsspiel zum Aufstieg in die Landesliga konzentrieren, denn der zweite Platz war Erkheim nicht mehr zu nehmen. Dieser etwas zurückhaltende Auftritt der Gäste soll aber die Leistung der Kauferinger nicht schmälern. Sie zeigten auch nach der Pause eine sehr gute Leistung und hatten gute Torchancen – doch nur Alexander Höfer traf noch mal in der 51. Minute, ehe Erkheim eine knappe Viertelstunde vor Schluss mit dem Ehrentreffer den 4:1-Endstand herstellte.

Auch wenn man bei den Kauferingern „fröhliche Gesichter“ sah, wie Ziegler sagt: Noch gebe es keinen Grund zu feiern, jetzt müsse erst noch mit dem letzten Punktspiel der direkte Klassenerhalt gesichert werden.

Kaufering: Wölfl, M- Lässig, Wiedemann, Krimshandl, Bucher, Höfer (N. Lässig), Müller (88. Tauscher), Mätz, Graf (54. Zinner), Wolf, Hasche

