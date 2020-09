vor 49 Min.

Zum Auftakt gibt es am Ammersee gleich ein packendes Fußball-Derby

Plus Der TSV Utting führt die Tabelle der Kreisklasse Zugspitze an. Beim Neustart ist am Sonntag Verfolger Schondorf zu Gast. Die Trainer der beiden Teams haben in der Corona-Pause unterschiedliche Erfahrungen gemacht.

Von Bernhard Munz

Nach der Corona-Zwangspause kommt es bei den Fußballern am Sonntag in der Kreisklasse 4 gleich zum Knaller. Im Ammersee-Derby treffen dabei Tabellenführer Utting (36) und der Zweitplatzierte Schondorf (27) aufeinander. Die Frage ist, ob Utting mit einem Sieg einen großen Schritt in Richtung Kreisligaaufstieg machen kann, oder der Gast aus Schondorf im Spiel der Woche das Rennen um die Meisterschaft noch mal spannend machen kann. Dabei wird es sich auch zeigen, ob Schondorf im Kampf um den Relegationsplatz den TSV Peiting II (22) auf Abstand halten kann. Anpfiff ist um 14 Uhr.

Gut gerüstet sieht Uttings Trainer Peter Bootz seine Mannschaft für den Neustart. „Es war zwar sehr schwierig mit der Unsicherheit, wann es weitergeht. Und die Hygiene-Vorschriften haben mich im Training auch vor große Herausforderungen gestellt“, so der gelernte Kaufmann, der in Holzhausen wohnt, aber „die Jungs haben klasse mitgezogen. Und wir haben sehr intensiv trainiert.“

Uttings Trainer stehen alle Spieler zur Verfügung

Peter Bootz, der die Mannschaft im Sommer 2019 von Andreas Gerum übernommen hat, kann am Sonntag auch aus dem Vollen schöpfen, denn ihm steht der komplette Kader zur Verfügung. Auch über die Abstandsvorschriften der Zuschauer macht sich der 59-Jährige keine Sorgen und hat dabei volles Vertrauen in seine Abteilungsleitung. Was den Gegner betrifft, weiß er um dessen Stärken im Sturm, setzt aber auf die Erfahrung seiner Mannschaft in der Defensive. Abschließend meint Peter Bootz: „Ich möchte jedes Spiel gewinnen“, und tippt deshalb auf einen 2:1 Sieg für Utting.

Nicht so zufrieden mit der Vorbereitung ist Schondorfs Trainer Eduard Schmalz. „Am Anfang waren 30 Spieler im Training und wir mussten aufgrund der Vorschriften auf zwei Plätzen trainieren. Je länger aber die Unsicherheit dauerte, wann es endlich weitergeht, umso weniger waren noch da. Manchmal waren es dann noch zehn Spieler“, so der 56-Jährige, der Schondorf bereits seit 2013 trainiert.

Schondorf will in die Relegation

Als Ziel für die Saison hat Eduard Schmalz die Relegation im Blick und meint mit einem Schmunzeln: „Relegationsspiele sind immer etwas Besonderes und mit einem Nervenkitzel verbunden.“ Um die Stärken der Uttinger weiß der Schondorfer Coach Bescheid und meint: „Die haben sehr viel trainiert, viele Vorbereitungsspiele gemacht. Und sind im Gegensatz zu uns fit! Dazu kommt, dass sich meine beiden Innenverteidiger noch verletzt haben.“ Dennoch ist Schmalz zuversichtlich und spricht von den Besonderheiten, die Derbys so an sich haben.

Für die Abwehr wird er sich auch zum Neustart wieder etwas einfallen lassen, aber er hatte auch vor der Pause eigentlich nie die gleiche Mannschaft in zwei Spielen nacheinander. Eduard Schmalz hofft einfach auf einen starken Auftritt seiner Mannschaft und tippt ein 1:1.

