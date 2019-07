vor 51 Min.

Zwölf Stunden im Sattel bei der Mountainbike-EM

Am Dorfplatz in Wengen erfolgt bereits zum siebten Mal der Startschuss zur Mountainbike-Europameisterschaft.

Am Samstagmorgen startet die Mountainbike-EM in Dießen. Beim Schatzbergrennen können auch Firmen und Vereine starten. Es geht es um mehr als Sport.

Diesen Samstag ist es wieder so weit: In Dießen startet wieder die 12-Stunden-Mountainbike-Europameisterschaft. Los geht’s um 8 Uhr in Wengen am Dorfplatz. Dann erfolgt der Startschuss zum Rennen rund um den Schatzberg, egal ob für Profi-Fahrer oder ambitionierte Freizeitbiker. Der Spaß steht im Vordergrund bei der Veranstaltung. Auf dem abgesteckten Rundkurs, der 7,76 Kilometer lang ist und auf dem es 140 Höhenmeter zu überwinden gilt, fahren die Mountainbiker innerhalb von zwölf Stunden möglichst viele Runden.

Eine abwechslungsreiche Strecke

Zu absolvieren ist eine Cross-Country-Strecke, die auch für technisch nicht so versierte Fahrer gut zu bewältigen ist, heißt es von den Organisatoren. Zum Streckenprofil gehören Schotterpassagen, schnelle Abfahrten und ein Abschnitt mit Asphaltuntergrund. Gestartet werden kann als Einzelfahrer, Zweier-, Vierer- oder Sechserteam. Die Zahl der Starter ist auf 500 begrenzt. Aktuell haben sich 398 Sportler angemeldet. Registrieren können sich Starter kurzfristig noch am kommenden Freitag, 26. Juli, bis 20 Uhr vor Ort. Die Plätze werden nach Eingang der Anmeldung vergeben.

Die Fahrer einer Mannschaft treten einzeln und nacheinander auf dem Parcours an. Es gibt folgende Kategorien: Damen- und Herren-Einzelwertung (je Hauptklasse ab Jahrgang 1980), Masterklasse I (Jahrgänge 1970 bis 1979) und Masterklasse II für Jahrgänge 1969 und älter. Dazu kommen Zweier-, Vierer- und Sechserteams jeweils für Damen und Herren sowie Mixed-Teams mit zwei und vier Startern. Außerdem gibt es vier Handicap-Klassen: Einzelfahrer Herren und Damen (je Hauptklasse Jahrgänge 1980 bis 2001 und Masterklasse Jahrgang 1979 und älter). Startberechtigt in der Handicap-Klasse ist, wer einen Startpass des Deutschen Behindertensportverbands hat oder einen Schwerbehindertenausweis von mindestens 50 Prozent vorlegen kann.

Sonderwertung für Dießener Vereine und Firmen

Wie in den vergangenen Jahren gibt es auch diesmal wieder eine Sonderwertung, bei welcher der Dießener Vereins- und Firmenmeister gesucht wird. Aus allen teilnehmenden einheimischen Teams (unter den Vierer- und Sechserteams) wird die Mannschaft ermittelt, welche die meisten Runden fährt. Diese erhält dann einen Wanderpokal. Die Vereine und Firmen müssen in einem Radius von 25 Kilometern rund um Dießen angesiedelt sein. Darüber hinaus muss der Vereins- oder Firmenname als Teamname gemeldet werden. „Am besten Freunde, Vereins- oder Arbeitskollegen fragen“, rät Veranstaltungsleiter Sebastian Döppl.

Teams fahren für den guten Zweck

Beim Schatzbergrennen wird zudem auch wieder für den guten Zweck kräftig in die Pedale getreten. Zwei Teams starten mit dem Ziel, möglichst viel Geld für die Rexrodt von Fircks Stiftung zu sammeln. Diese kümmert sich um Kinder von Müttern und Vätern, die an Krebs erkrankt sind. Davon sind laut den Organisatoren insgesamt 200.000 Kinder unter 16 Jahren in Deutschland betroffen. Nach einer Studie besteht die Gefahr, dass diese Kinder verhaltensauffällig werden, wenn sie nicht begleitet werden. Die Stiftung hat seit 2005 Programme für genau diese Kinder entwickelt. Sie lernen, mit ihren Ängsten umzugehen und darüber zu sprechen. Dafür benötigt die Stiftung mindestens 300.000 Euro jährlich an Spenden, heißt es in einer Mitteilung der Organisatoren.

Stiftung stellt ihre Arbeit vor

In diesem Jahr treten ein Sechserteam sowie ein Viererteam (bestehend auch zwei Vätern mit ihren Töchtern) sowie ein Einzelfahrer für Sponsorengelder in die Pedale. Damit sie gute Ergebnisse einfahren, werden die Radfahrer von einem Physiotherapeuten unterstützt, der bereits 2018 das „Biken gegen Krebs“-Team ehrenamtlich betreute. Die Stiftung ist zudem mit einem Infostand und einer Tombola vor Ort. Auch Stiftungsgründerin Annette Rexrodt von Fircks hat sich angekündigt.

Der Veranstalter MC Dießen sammelt zudem Gelder von regionalen Firmen und spendet für jedes nicht genommene Rennshirt zwölf Euro. Die Shirts sind in jedem Starterpaket enthalten. Die Teilnehmer können die dafür eingeplante Summe aber an die Stiftung spenden, wenn sie darauf verzichten und in der eigenen Kleidung starten. Im vergangenen Jahr kamen durch diese Aktion insgesamt rund 4000 Euro zusammen. (lt)

