Hofstetten setzt sich im Aufstiegskampf durch

Plus Die Reserve des TSV Landsberg schafft den Sprung auf Platz eins in der A-Klasse 7 nicht mehr, trotz eindrucksvoller Leistung. Stoffen fügt Penzing II eine derbe Niederlage zu.

In der A-Klasse 7 ging es am letzten Spieltag noch um die Frage, ob Hofstetten oder die Reserve des TSV Landsberg Meister wird. Die besseren Karten hatte im Vorfeld Hofstetten, das bei einem Sieg in Dettenschwang sicher in die Kreisklasse aufsteigt, und so kam es am Ende auch. Da half es auch nichts, dass die TSV-Reserve ihre gute Form noch einmal unter Beweis stellte. Stoffen/Lengefeld macht es zweistellig.

