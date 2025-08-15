In der Fußball-Bayernliga hat der TSV Landsberg mit Deisenhofen noch eine Rechnung offen

Alex Schmidt, der Trainer des TSV Landsberg, hat und hatte an diesem Wochenende einen proppenvollen Fußball-Terminkalender: Am Freitagvormittag Abschlusstraining vor dem Bayernliga-Spiel am Samstag (Anpfiff 14 Uhr) beim FC Deisenhofen, dann ab 14 Uhr „Spion“ beim Heimspiel von Türkspor Augsburg, am Dienstag Landsbergs nächster Gegner, gegen Kirchanschöring - und ab 18 Uhr Beobachter der Partie Schwaben Augsburg gegen Viktoria Aschaffenburg mit dem neuen Sportvorstand Felix Magath. „Ein Mann, vor dem ich allergrößten Respekt habe“, sagt Schmidt, der am Sonntagvormittag sein „Fußball-Wochenende“ in Österreich beim Zweitliga-Spiel Austria Salzburg gegen Rapid Wien II beenden wird.
Fußball
