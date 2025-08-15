Icon Menü
Als Spitzenreiter der Fußball-Bayernliga ist der TSV Landsberg in Deisenhofen zu Gast

Fußball

In der Fußball-Bayernliga hat der TSV Landsberg mit Deisenhofen noch eine Rechnung offen

Erstmals tritt Landsberg als Tabellenführer der Bayernliga an. Jedoch fehlt Trainer Schmidt nicht nur ein wichtiger Spieler, es gibt auch andere Probleme.
Von Thomas Ernstberger
    •
    •
    •
    Im April gehörte Lukas Bettrich (Mitte, schwarzes Trikot) gegen Deisenhofen zu den besten Landsbergern - am Samstag fehlt er allerdings.
    Im April gehörte Lukas Bettrich (Mitte, schwarzes Trikot) gegen Deisenhofen zu den besten Landsbergern - am Samstag fehlt er allerdings. Foto: Thomas Ernstberger (Archivbild)

    Alex Schmidt, der Trainer des TSV Landsberg, hat und hatte an diesem Wochenende einen proppenvollen Fußball-Terminkalender: Am Freitagvormittag Abschlusstraining vor dem Bayernliga-Spiel am Samstag (Anpfiff 14 Uhr) beim FC Deisenhofen, dann ab 14 Uhr „Spion“ beim Heimspiel von Türkspor Augsburg, am Dienstag Landsbergs nächster Gegner, gegen Kirchanschöring - und ab 18 Uhr Beobachter der Partie Schwaben Augsburg gegen Viktoria Aschaffenburg mit dem neuen Sportvorstand Felix Magath. „Ein Mann, vor dem ich allergrößten Respekt habe“, sagt Schmidt, der am Sonntagvormittag sein „Fußball-Wochenende“ in Österreich beim Zweitliga-Spiel Austria Salzburg gegen Rapid Wien II beenden wird.

