Am Sonntag bestreitet der Eishockey-Bayernligist HC Landsberg sein erstes Testspiel - mit einem neuen Spieler

Eishockey

HC Landsberg testen im ersten Vorbereitungsspiel gleich einen möglichen Neuzugang

Für den Eishockey-Bayernligisten HC Landsberg steht am Sonntag das erste Testspiel zu Hause gegen Lindau an. Der Trainer steht vor einem „Luxus-Problem".
Von Margit Messelhäuser
    Anstrengend war die erste Trainingswoche für die Riverkings. Am Sonntag steht das erste Testspiel an, dann mit einem Spieler, der zum Try-out geladen wurde.
    Anstrengend war die erste Trainingswoche für die Riverkings. Am Sonntag steht das erste Testspiel an, dann mit einem Spieler, der zum Try-out geladen wurde. Foto: Christian Rudnik (Archivbild)

    Eine Woche Training haben die Riverkings hinter sich - am Sonntag bestreitet der Eishockey-Bayernligist sein erstes Testspiel. Sicher ist aber nicht nur, dass die Landsberger mit schweren Beinen in die Partie ab 18 Uhr zu Hause gegen den Oberligisten gehen werden, sie haben auch einen potenziellen Neuzugang in ihren Reihen: Die Landsberger haben einen Spieler zum Try-out eingeladen, der auch gleich am Sonntag auflaufen soll. HCL-Trainer Martin Hoffmann stellt dies jedoch vor ein „Luxus-Problem".

