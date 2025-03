Beim Landsberg X-Press herrscht „eine ganz andere Stimmung“

Die Stimmung im Landsberger Sportzentrum hat schon beinahe etwas Mystisches: Der Kunstrasen wird vom Flutlicht hell beleuchtet, Musik dröhnt aus den mitgebrachten Anlagen – es ist Trainingszeit beim Landsberg X-Press. Am 26. April starten die X-Men in die neue Regionalliga-Saison, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, auch die drei „US-Boys“ sind inzwischen zum Team gestoßen. „Es herrscht eine ganz andere Stimmung“, sagt X-Press-Präsident Markus Gruberbauer, meint damit aber nicht die mystische Atmosphäre in den Trainingseinheiten.

