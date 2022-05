Der Landsberg X-Press überrollt die Nürnberg Rams

Plus Im zweiten Spiel der Regionalliga feiern die Landsberger Footballer von X-Press ihren zweiten deutlichen Sieg. Die Taktik geht erneut auf.

Von einer Favoritenrolle will Markus Gruberbauer, Präsident des Landsberg X-Press, nach zwei Spieltagen noch nichts wissen. Fakt ist aber, dass die Landsberger auch in der zweiten Partie der noch jungen Regionalliga Süd einen überzeugenden Sieg eingefahren haben. Dabei punktete der X-Press mit einem variablen Spiel.