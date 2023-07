American Football

18.07.2023

Footballer des Landsberg X-Press zeigen Offensivspektakel

Plus Beim Heimspiel der American Footballer im Sportzentrum Landsberg gegen die Munich Cowboys II erleben die rund 600 Zuschauer ein turbulentes erstes Viertel.

Von Christian Mühlhause

Im Vorfeld der Partie der American Footballer von Landsberg X–Press gegen die Munich Cowboys II hatte X-Men-Präsident Markus Gruberbauer eine konzentrierte Leistung von Beginn an gefordert. Die Spieler setzten dies in Perfektion um. Wer nicht direkt zu Beginn da war, verpasste eine ereignisreiche Anfangsphase. Am Ende sahen die rund 600 Zuschauer ein deutliches 60:13.

Mit einem schönen Laufspielzug gelang den Gastgebern bereits in der 1. Minute ein Touchdown durch Brandon Watkins. Den Extrapunkt verwandelte Hannes Haug. Danach bekamen die Cowboys den Ball, allerdings nur kurze Zeit. Ihnen gelang kein First Down (mindestens zehn Yards Raumgewinn in drei Versuchen). Auch der anschließende Punt (kicken des Balls zum Gegner) war nicht wirklich gut, sodass der Weg für die Landsberger zur Endzone der Münchner nicht so weit war und schnell zum nächsten Touchdown führte. Wieder war Watkins zur Stelle und Haug machte den Extrapunkt zum 14:0.

