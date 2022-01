Footballer von Landsberg X-Press melden ersten Neuzugang

Plus Die Landsberger verpflichten den US-amerikanischen Defensivspezialisten Devion Young. Mit welchen Qualitäten er den Präsidenten des Vereins überzeugt.

Ab Mai soll der Ball bei den American Footballern des Landsberg X-Press wieder durch die Luft fliegen beziehungsweise mit Laufspielen möglichst weit Richtung gegnerische Endzone getragen werden. Zugleich soll der Rivale von der eigenen Endzone möglichst ferngehalten werden und genau dafür haben die Landsberger nun einen Abwehrspieler aus den USA verpflichtet.