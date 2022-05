American Football

Landsberg: Der nächste Gegner ist für die X-Men eine Blackbox

Landsbergs Footballer sind am Sonntag in der Regionalliga in Nürnberg gefordert.

Plus Die American Footballer von Landsberg X-Press wollen auch das zweite Saisonspiel in der Regionalliga gewinnen. Die Vorbereitung auf den Gegner ist aber schwierig.

Von Christian Mühlhause

Es ist ein Spruch, den Sportreporterinnen und -reportern von Trainern, gefragt nach der Taktik, oft hören: „Wir müssen uns auf unser Spiel und unsere Stärken konzentrieren.“ Genau darauf läuft es im Auswärtsspiel der American Footballer von Landsberg X-Press in Nürnberg hinaus. Der Gegner, der in den vergangenen Jahren in der Regionalliga meist eine gute Rolle spielte, ist quasi eine Blackbox, berichtet Präsident Markus Gruberbauer.

