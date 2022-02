Landsberg X-Press verpflichtet zwei neue Spieler

Plus Landsberg X-Press meldet zwei Neuzugänge. Einer hat vergangenes Jahr noch Bundesliga gespielt. Wie die Kaderplanung der American Footballer aussieht.

Der Kader der American Footballer von Landsberg X-Press für die nächste Saison in der Regionalliga nimmt langsam Gestalt an. Der Verein hat jetzt die Verpflichtung von zwei weiteren Leistungsträgern bekannt gegeben.