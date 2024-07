Landsberg X-Press will dieses Mal aufs Herzschlagfinale verzichten

Zum Saisonauftakt hatten die American Footballer von Landsberg X-Press die ganz schweren Brocken in der Regionalliga Süd vor der Brust und standen mit vier Niederlagen und ohne Sieg da. Doch seither läuft es deutlich besser. Am Samstag soll der vierte Sieg in Folge gegen die Munich Rangers her, womit die X-Men dann auch eine ausgeglichene Bilanz hätten. Rund um das Spiel im Sportzentrum, das um 17 Uhr beginnt, ist einiges geboten. Mit freiem Eintritt wird zudem die Arbeit von Rettungskräften und Polizei gewürdigt.

