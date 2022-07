American Football

10:33 Uhr

Schlüsselspiel für Footballer von Landsberg X-Press

Plus Die American Footballer von Landsberg X-Press müssen in Regensburg antreten. Der Vereinspräsident sagt, was aus seiner Sicht spielentscheidend sein wird.

Von Christian Mühlhause

Die American Footballer von Landsberg X-Press sind am Samstag in der Regionalliga bei Regensburg Phoenix gefordert. Vereinspräsident Markus Gruberbauer erwartet ein enges Spiel und erklärt, warum er hoffnungsvoll auf die Partie blickt.

