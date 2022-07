Viel Frust nach knapper Niederlage bei Landsberg X-Press

Plus Die American Footballer von Landsberg X-Press verlieren in der Regionalliga bei Regensburg Phoenix. Der Präsident Markus Gruberbauer ist vor allem über die Art und Weise sauer.

Die American Footballer von Tabellenführer Landsberg X-Press waren am Samstag in der Regionalliga Süd gegen den Rangdritten Phoenix Regensburg gefordert. Landsbergs Präsident Markus Gruberbauer hatte eine enge Partie vorhergesagt und sollte damit recht behalten. Mit einer knappen Niederlage hätte er auch leben können, wenn die Mannschaft eine gute Leistung gezeigt hätte. Das war aus seiner Sicht aber nicht der Fall, beklagt er auf Nachfrage unserer Redaktion. Dabei war der Start der Partie sogar noch sehr vielversprechend gelaufen.