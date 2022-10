Dießens Schützen nutzen in der 1. Bundesliga den Heimvorteil

Plus Die Luftgewehrmannschaft der FSG Dießen feiert einen gelungenen Einstand in die neue Saison der 1. Bundesliga. Fast wäre der Start perfekt.

„Wir wollen in der zweiten Saison nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben. Ein gesicherter Mittelfeldplatz ist unser neuer Anspruch.“ Mit dieser Aussage scheint Dießens Schützenmeister Jakob Stainer nicht zu hoch gegriffen zu haben. Denn sein neu formiertes FSG-Team zeigte sich mit dem Luftgewehr beim Auftakt der 1. Bundesliga von der allerbesten Seite.