Leichtathletik: Erfolgreicher Abschluss der Freiluftsaison für die Anders-Brüder

Ein letztes Mal in diesem Jahr nahm das Geschwisterpaar Philipp und Jonathan Anders vom VfL Kaufering an Wurfwettkämpfen teil - und beide Nachwuchs-Leichtathleten konnten einen erfolgreichen Abschluss der Freiluft-Saison feiern.

In Wasserburg ging der 15-jährige Philipp in drei Wurfdisziplinen an den Start. Im Diskuswurf zeigt der junge Athlet erneut seine Klasse und steigerte seine bisherige Bestleistung mit dem 1kg schweren Diskus erneut. Mit einer Weite von 47,77m verfehlte er die Landeskaderweite nur um 23 cm. Damit verbesserte sich Philipp wieder auf Platz 2 in der bayerischen Bestenliste. Das erste Mal warf Philipp in Wasserburg auch den 1,5kg schweren Diskus der Altersklasse U18, in der regelmäßig nur 16 und 17 Jahre alte Athleten an den Start gehen. Philipp Anders kam hervorragend damit zurecht: Er schleuderte den Diskus auf 36,75m und qualifizierte sich damit schon jetzt für die bayerische Meisterschaft 2026.

Die Premiere im Speerwerfen ist erfolgreich

Im Kugelstoßen hat Anders zwischenzeitlich seine Technik umgestellt und absolvierte den Wettkampf in Wasserburg erstmals in der Drehstoßtechnik. Trotz technischer Schwierigkeiten erzielte er eine Weite von 11,66m. Verdienter Lohn waren drei erste Plätze. Erstmals probierte Philipp Anders auch das Speerwerfen aus: Auf Anhieb erzielte er 26,81m und landete damit auf Rang 3.

Der 12-jährige Jonathan startete in Wasserburg ebenfalls im Kugelstoßen und Speerwurf. Dabei erzielte der junge Sportler jeweils neue persönliche Bestleistungen. Erstmals landete die 3kg schwere Kugel jenseits der 7m-Marke: Mit einer Weite von 7,22m sicherte er sich unangefochten den Sieg. Auch im Speerwurf zeigte Jonathan sein Talent und belegte mit 18,59m den guten dritten Rang.

Jonathan Anders gewinnt noch zweimal Bronze

Zudem waren beide noch in Oberschleißheim beim sogenannte Herbstrauswurf am Start. Im Kugelstoßen gewann er die Konurrenz mit 11,97m. Ebenfalls Erster wurde Philipp Anders im Diskuswerfen - und das mit Vorsprung. Mit 47,20m war er über zehn Meter weiter als der Zweitplatzierte. Jonathan Anders ging in drei Disziplinen an den Start. Im Diskuswerfen übertraf er erstmals die 20m-Marke und mit 20,49m, schaffte er es in der hochklassigen Konkurrenz auf Platz 3. Im Kugelstoßen verbesserte Jonathan nochmals seine bisherige Bestleistung - die 7,38m brachten ihm die zweite Bronzemedaille ein. Bayernweit liegt der zierliche Athlet mit seinen Leistungen im Kugelstoßen und im Diskuswurf jeweils unter den Top 15. Eine neue Bestleistung erzielte der Sportler des VfL Kaufering auch im Speerwurf. Mit guter Technik warf er den 400-Gramm-Speer auf 20,10m - damit endete der Wettkampf für ihn mit einem sehr guten 5. Platz. (AZ)