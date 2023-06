Baseball

Baseball: Für Kilian Oberndörfer zahlt sich das Training aus

Plus Der zwölfjährige Kilian Oberndörfer aus Weil liebt Baseball. Auf den Gymnasiasten wartet jetzt ein großes internationales Turnier.

Von Margit Messelhäuser

Die „erste“ Sportart von Kilian Oberndörfer war Handball – bis er im Fernsehen Baseball gesehen hat. Das Spiel faszinierte den heute Zwölfjährigen, und er probierte es bei den Landsberg Crusaders aus. Kilian zeigte so viel Talent, dass er nach nur drei Jahren sogar in die Nachwuchs-Nationalmannschaft berufen wurde. Ab dem 5. Juli tritt der bei der Europameisterschaft in Frankreich an.

Der Weg von Kilian Oberndörfer habe steil nach oben geführt, berichtet sein Vater Michael im Gespräch mit unserer Redaktion. „Bei einem Lehrgang hat Kilian mehrere Spieler aus Freising kennengelernt“, so Michael Oberndörfer. Und Freising zählt zu den drei besten Baseball-Nachwuchs-Vereinen in Bayern. Also wechselte Kilian zu Saisonbeginn zu den Grizzlies Freising.

