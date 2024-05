Crusaders holen die ersten Punkte in der Baseball-Landesliga

In Füssen bügeln die Crusaders des TSV Landsberg ihren Fehlstart in die Baseball-Landesliga wieder aus. Auch die Schüler dürfen jubeln.

Vor traumhafter Kulissen trugen die Cursaders des TSV Landsberg in der Baseball-Landesliga ihren zweiten Spieltag aus. Von der Aussicht ließen sich die Landsberger aber nicht aus dem Konzept bringen und gewannen beide Spiele gegen die Füssen Royal Bavarians. Erfolgreich war auch das Landsberger Schüler-Team, während es für die Jugend nicht nach Wunsch lief.

Füssen startete nur mit acht Spielern und konnte gegen gutes Pitching der Landsberger zunächst wenig ausrichten. So endete die einseitige Partie mit 26:4 für Landsberg. Das zweite Spiel begannen die Füssener mit kompletter Mannschaft und einem schnelleren Pitcher, der den Crusaders anfangs Schwierigkeiten bereitete. Doch auch das Landsberger Pitching begann stark. Endstand des ersten Innings war 2:0 für Landsberg. Durch eine disziplinierte Schlagleistung auf beiden Seiten blieb das Spiel bis ins dritte Inning relativ ausgeglichen. Dann allerdings erspielten sich die Cursaders nicht zuletzt durch aggressives Baserunning ein paar Punkte mehr und gewannen auch die zweite Partie mit 14:11. Die Crusaders teilen sich nach dem 2. Spieltag den 2. Platz mit Steinheim und München in der Landesliga Südwest. Am Sonntag, 5. Mai, sind die Steinheim Red Phantoms zu Gast in Landsberg. Spielbeginn ist um 13 Uhr.

Aufholjagd der Landsberger Jugend ohne Erfolg

Die Jugend der Landsberg Crusaders, die mit den Steinheim Phantoms eine Spielgemeinschaft bildet, startete mit zwei Heimspielen in die Saison. Im ersten Inning legten die Gäste aus Ingolstadt einen rasanten Start hin. Die Spielgemeinschaft Landsberg/Steinheim geriet schnell in Rückstand und versuchte diesen vergeblich aufzuholen. Bis zum Ende erzielten die Landsberger nur zwei Punkte und dass Spiel endete mit 2:16. In der zweiten Partie lief es zu Beginn wie im ersten Spiel. Doch im letzten Inning machten es die Crusaders noch mal spannend und starteten eine Aufholjagd um den 4:12-Rückstand zu verkleinern. Am Ende reichte es nicht ganz – das Spiel endete 11:12 für die Ingolstädter.

Nicht nach Wunsch lief es für die Jugend der Landsberg Crusaders. Foto: Butschkau

Auch die Schüler hatten zu einem Heimspiel die Royal Bavarians aus Füssen und die Caribes aus München zu Gast. Im ersten Spiel unterlagen die Landsberger den Royal Bavarians mit 1:12. Die Schlagleistung der Füssener war einfach zu stark. Doch im zweiten Spiel lief es besser für die Gastgeber. Gegen die München Caribes gingen sie schnell in Führung, machten es dann aber noch mal spannend. Durch einen spektakulären "diving catch" setzten sich die Nachwuchs-Crusaders dann aber mit 8:7 durch. (AZ)

