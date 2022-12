Landsbergs Basketballer sind gegen MTV München chancenlos

Plus Das Team Heimerer Schulen Basket Landsberg kassiert eine Klatsche. Wieder steht nur ein Rumpfteam zur Verfügung.

Sich gut aus der Affäre zu ziehen, das war das Ziel der Landsberger Basketballer im Spiel gegen MTV München. Doch der Tabellenzweite der Bayernliga Südwest ließ nichts anbrennen. Zudem stand Landsbergs Trainer Miga Migala wieder nur eine Rumpftruppe zur Verfügung, die mit 27:91 sang- und klanglos unterging.