Achtbare Leistung von Landsbergs Basketballern bei klarer Niederlage

Als klarer Außenseiter fuhren die Basketballer der DJK Landsberg in der Bezirksoberliga zum Tabellenführer TS Jahn München. Diese Ausgangssituation wurde nicht besser dadurch, dass die Hausherren mit nur neun Spielern und ohne ihren Topscorer antreten konnten, denn damit hatten sie immer noch zwei Spieler mehr auf dem Bogen als das Team von Trainer Przemyslaw Migala.

In der ersten Spielminute konnten die Heimerer Baskets zwar mit zwei Punkten in Führung gehen, aber das blieb die Einzige im gesamten Spiel. Die mit jungen, gut ausgebildeten und top fitten Spielern gespickte Münchener Mannschaft übernahm das Kommando. So gingen die beiden ersten Viertel mit 21:15 und 22:12 klar an Jahn, die mit einer 43:27 in die Halbzeitpause gingen.

Nach der Halbzeit keimte bei Landsberg kurz Hoffnung auf

Nach der Halbzeit keimte kurz Hoffnung bei Coach Migala und seinem Team auf, als sie sich auf 48:42 heranarbeiten konnten. Aber prompt kam die Antwort der Gastgeber. Zwar konnten die Heimerer Schulen Baskets das dritte Viertel mit 18:14 für sich verbuchen, aber damit lagen sie immer noch zwölf Punkte hinten. Im letzten Spielabschnitt hat das Landsberger Rumpfteam dem Ansturm der jungen Jahn-Mannschaft nicht mehr entgegenzusetzen. So ging das Spiel mit 83:58 an den TS Jahn. Trotzdem können die Landsberger unter den Voraussetzungen zufrieden mit ihrer Leistung sein. Im Vergleich zu den bisherigen Gegnern des Tabellenführers, der bisher 33 Punkte Vorsprung pro Spiel erreichte, hat sich das Landsberger Team achtbar geschlagen.

Am Samstag kommt mit MTSV Schwabing 3 der bisher sieglose Tabellenletzte ins Sportzentrum nach Landsberg. (AZ)

DJK: Ertl, Hornung (9 Punkte), Klocker, (5), Matosevic, (12), Pietryga (10), Riabokin (9) , Schumacher (13)