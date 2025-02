Basketball-Damen der DJK Landsberg wollen Tabellenspitze verteidigen

In einem dramatischen Nachholspiel bei München Basket III verteidigten die Damen der DJK Landsberg die Tabellenführung in der Bezirksoberliga. Am Samstag, ab 16.30 Uhr, wird das Team alles daran setzen, die Spitzenposition im Heimspiel zu verteidigen. Für die Herren des Teams Heimerer Schulen geht es am Sonntag, ebenfalls zu Hause, eher darum, den Favoriten zu ärgern.

Damen Erst in der zweiten Verlängerung gewannen die Landsberger Damen das Spiel bei München Basket III und bewiesen dabei nicht nur starke Nerven, sondern auch gute Kondition, denn die Landsberger Damen traten im Gegensatz zu den Gastgeberinnen mit einem Rumpfteam an. Nach dem 63:63 nach regulärer Spielzeit holten sich die DJK-Damen dann aber mit 82:80 nicht nur die Punkte, sie übernahmen auch wieder die Tabellenführung.

Da der punktgleiche Verfolger TSV München Ost II am Wochenende spielfrei hat, können die Landsbergerinnen mit einem Sieg den Druck auf den Zweiten etwas erhöhen. In die Partie gegen die Tigers München (Samstag, ab 16.30 in der Saarburghalle) gehen die DJK-Damen auch als Favoriten. Das Hinspiel haben die DJKlerinnen klar mit 77:35 gewonnen und wenn das Team die Gegnerinnen nicht auf die leichte Schulter nimmt, sollte es mit dem nächsten Sieg klappen.

Die Herren der DJK Landsberg haben weiter Personalsorgen

Herren Vor einer bedeutend schwereren Aufgabe stehen die Herren der DJK: Das Team Heimerer Schulen Basket Landsberg erwartet am Sonntag, ab 17 Uhr im Sportzentrum, den Tabellenzweiten Oberhaching II. Dass die Landsberger dabei mit einem kleinen Kader antreten müssen, ist nichts Neues: „Wir hoffen, dass ein paar Spieler von der zweiten Mannschaft aushelfen“, sagt Betreuer Horst Geiger. Die Zweite ist vor der Ersten im Einsatz, Geiger hofft eine frühe Entscheidung, damit einige Spieler geschont und der Ersten zur Verfügung gestellt werden können. Denn gegen Oberhaching II war es schon im Hinspiel eine ganz schwere Aufgabe: Damals hatte es eine deutliche 59:79-Niederlage gegeben, obwohl der Kader noch bedeutend besser gefüllt war, als es aktuell der Fall ist. „Allerdings war die Partie lange offen, erst in der Schlussphase ist Oberhaching weggezogen“, erinnert Horst Geiger.

Angesichts der aktuellen Situation haben die Landsberger in diesem Spiel nichts zu verlieren, dennoch wird das Team Heimerer Schulen alles geben, um für eine Überraschung zu sorgen. In der Tabelle belegen die Landsberger den 7. Platz, dass die Mannschaft noch in Abstiegsgefahr geraten könnte, befürchtet Geiger nicht. Maximal die letzten beiden Teams steigen ab und „da gibt es noch genug Chancen für uns zu punkten“.