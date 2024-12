Basketball: Damen und Herren der DJK Landsberg wollen punkten

In der Basketball-Bezirksoberliga mischen bislang sowohl die Damen als auch die Herren der DJK Landsberg an der Tabellenspitze mit. Beim ESV Staffelsee II wollen die Damen am Sonntag das Aufsteigerjahr 2024 mit einem Sieg abschließen. Für die Herren stehen dagegen vor der Weihnachtspause noch zwei Spiele an - das erste am Samstag zu Hause gegen Bad Aibling.

Damen Als Aufsteigerinnen spielen die Landsberger Basketballerinnen in der Bezirksoberliga eine sehr gute Rolle: Gerade mal einer Niederlage stehen bislang vier - zum Teil sehr klare - Siege gegenüber, die den DJK-Damen auch den beachtlichen zweiten Tabellenplatz einbringen. Am Sonntag sollte eigentlich der nächste Sieg gefeiert werden können. Die zweite Mannschaft des ESV Staffelsee konnte bislang erst zwei ihrer fünf Spiele gewinnen. Die Partie beginnt um 19 Uhr im Staffelsee-Gymnasium.

Die Spielerdecke bei den Landsberger Basketballern bleibt dünn

Herren Durchaus machbar sollte auch die Aufgabe für das Team Heimerer Schulen Basket sein - vorausgesetzt es fallen nicht noch weitere Spieler aus. Am Samstag, ab 18 Uhr, hat die Mannschaft von Trainer „Miga“ Migala die Fireballs aus Bad Aibling zu Gast. Mit erst drei Siegen nach zehn Spielen liegen die Bad Aiblinger auf dem 9. Tabellenplatz. Auffällig beim Gast sei, dass dieser zwar über einen sehr großen Kader verfüge, viele Spieler aber bislang erst eine oder zwei Partien absolviert haben, sagt Horst Geiger vom Team Heimerer. „Ich vermute, dass die Mannschaft nicht wirklich eingespielt ist.“ Die Favoritenrolle nehmen die Landsberger gerne an: „Wir wollen das Spiel auf jeden Fall bestimmen“, sagt Geiger. Mit im Landsberger Team werden auch einige Nachwuchsspieler sein, die Erfahrung sammeln sollen. „Das ist genau das, was wir auch wollen“, so Horst Geiger. Zuletzt, gegen Gröbenzell hatte beispielweise Nico Russ sein Debüt gegeben und neben guten Aktionen auch gleich die ersten Punkte verbucht.