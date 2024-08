Basketball: Ivan Kharchenkov bei der EM im Halbfinale

Derzeit richtet sich der Blick - fast - aller Sportbegeisterten nach Frankreich, wo die Olympischen Spiele stattfinden. Doch es finden weitere Wettbewerbe statt, in denen auch ein Landsberger sehr erfolgreich ist: Ivan Kharchenkov steht mit der deutschen Nationalmannschaft im Halbfinale der U18-Basketball-Europameisterschaft.

Im finnischen Tampere wird derzeit die Europameisterschaft der U18-Basketballer ausgetragen und die deutsche Mannschaft ist auf Medaillenkurs: In einem dramatischen Spiel besiegte sie Litauen im Viertelfinale mit 87:86. Überragender Spieler beim deutschen Team war Ivan Kharchenkov nicht nur wegen seiner 21 Punkten, sondern auch wegen seiner perfekten Abwehr-Arbeit vor allem in den letzten Sekunden der Partie. „Es gibt nicht viel zu sagen. Wir sind eine Station weiter, aber immer noch nicht da, wo wir sein wollen,“ sagte der 17-jährige Profi des FC Bayern München nach dem wichtigen Sieg im Gespräch mit unserer Redaktion.

Deutschland spielt im Halbfinale gegen Slowenien

Auf dem Weg ins Viertelfinale gewann die U18-Mannschaft 81:73 gegen die Türkei, 99:70 gegen Kroatien, 76:54 gegen Belgien und 80:74 gegen Dänemark, in allen Spielen gehörte der gebürtige Landsberger zu den Leistungsträgern.

Am Samstag, 3. August, steht für die deutschen Basketballer bereits das Halbfinale an. Ab 17.30 treten Ivan Kharchenkov, dessen Vater Sascha vor einigen Jahren auch die Basketballer der DJK Landsberg trainierte, und seine Teamkollegen gegen Slowenien an. Das zweite Halbfinale bestreiten Israel und Serbien.