Basketballer Ivan Kharchenkov kann Europameister werden

Während die deutschen Basketballerinnen bei den Olympischen Spielen von Paris dem Viertelfinale entgegenfiebern, haben die U18-Basketballer bereits ihren Traum zum Greifen nahe: Sie stehen im Finale bei der Europameisterschaft. Zu den Leistungsträgern zählt der gebürtige Landsberger Ivan Kharchenkov.

Im Halbfinale wurde es für die deutsche Mannschaft eine klare Angelegenheit: Mit 88:68 setzte sich das Team gegen Slowenien durch, drittbester Werfer im Team war der gebürtige Landsberger Ivan Kharchenkov - und das trotz Rückenproblemen. „Inzwischen geht es meinem Rücken aber schon wieder viel besser“, sagte der 17-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion.

Die deutsche Mannschaft hat Geschichte geschrieben

Die Mannschaft, so Kharchenkov, habe erneut Geschichte geschrieben. „Noch nie war eine deutsche U16-, U18- oder U20-Mannschaft bei den Herren im Finale einer Europameisterschaft, entsprechend großartig ist die Stimmung im Team.“ Allerdings bleibt den Spielern nicht viel Zeit, um sich zu erholen, denn bereits am Sonntag, 4. August, also nur einen Tag nach dem Halbfinale steht das Finale an. „Das ist egal“, so Kharchenkov. „Es ist das Finale, das letzte Spiel und da muss alles raus.“

Um 20 Uhr beginnt das Finale im finnischen Tampere, dann trifft die deutsche Nationalmannschaft auf Serbien, das sich ganz knapp mit 115:114 gegen das Team aus Israel durchgesetzt hat. Mit einer Medaille wird Ivan Kharchenkov, der seit dieser Saison als Profi beim FC Bayern München spielt, auf jeden Fall nach Hause kommen - jetzt soll es natürlich Gold werden.