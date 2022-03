Basketballer von HSB Landsberg haben eine Lehrstunde vor sich

Plus Die Landsberger Basketballer erwarten den Tabellenführer der Bayernliga zu einem ungleichen Kampf. Warum das Spiel dennoch sehenswert sein dürfte.

