Bayernliga: Landsbergs Basketballer gehen in Traunstein unter

Wie befürchtet, kassierten die Landsberger Bayernliga-Basketballer in Traunstein eine deftige Klatsche. „Das ist die Übermannschaft der Liga“, beurteilt Landsbergs Trainer Mathias Braun die Gastgeber, die ungeschlagen auf dem zweiten Tabellenplatz liegen. Am Ende setzte es für das Team Heimerer Schulen eine deutliche 54:132-Niederlage.