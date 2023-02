Bayernliga: Landsbergs Basketballer sind ohne Chance

Plus Die Basketballer des Teams Heimerer Schulen Basket Landsberg verlieren das Kellerduell gegen Donauwörth. Die Bayernliga ist nicht mehr zu halten.

Für das Team Heimerer Schulen Basket Landsberg kann es nur mehr darum gehen, nicht punktlos die Bayernliga zu verlassen. Auch im Kellerduell gegen Donauwörth gab es für das Team von Trainer Miga Migala eine am Ende zu deutliche Niederlage.