Bayernliga: Landsbergs Basketballer überraschen den ESV Staffelsee

Die Landsberger Basketballer treten gegen Staffelsee mit einem Mini-Kader an. Was der Schlüssel zum Erfolg ist.

Zum ersten Mal seit vielen Wochen haben die Landsberger Basketballer den vorletzten Platz in der Bayernliga Süd verlassen. Möglich wurde dies durch ein ebenso spannendes Spiel wie überraschenden Sieg beim ESV Staffelsee.

Die Gastgeber dürften sich schon als Sieger gefühlt haben, als die Landsberger in die Halle kamen: Gerade mal mit sechs Spielern trat das Team Heimerer Schulen an. „Ich habe einige kurzfristige Absagen erhalten“, sagt Landsbergs Trainer Mathias Braun – das werde intern auch Konsequenzen haben.

Landsberg will den Sieg mehr

Doch die Spieler, die aufliefen, gaben diesmal wirklich alles. „Wir haben diesen Sieg mehr gewollt und deshalb auch gewonnen“, freut sich Braun. Mit 72:71 war es zwar denkbar knapp, doch dafür war der Sieg umso wertvoller. Von Beginn an setzten die Landsberger die Vorgaben des Trainers um und führten zur Pause sogar mit fast 20 Punkten Vorsprung (44.28). „Aber es war klar, dass wir in der zweiten Halbzeit den Vorsprung brauchen würden“, so Braun.

Und er hatte recht. Verständlicherweise ließ bei den Landsbergern, die nur einen Auswechselspieler hatten, während Staffelsee deren vier aufbieten konnte, die Kraft nach. Aber der Wille war diesmal einfach stärker. Mit einem 61:49-Vorsprung ging es ins letzte Viertel, und da wurde es zum Schluss richtig spannend. „Wir lagen mit einem Punkt vorne, aber Staffelsee kam zwei Mal zum Wurf“, so Braun. Die Gastgeber trafen jedoch nicht und mit Ballbesitz ließen die Landsberger die Uhr runterlaufen.

Vielleicht die beste Saisonleistung von Heimerer Schulen Basket Landsberg

Aus Landsberger Sicht war es die vielleicht beste Saisonleistung bisher. Und das, obwohl Staffelsee ein „sehr unangenehmer Gegner war“, wie Braun sagt. Die Gastgeber seien sehr provozierend aufgetreten, doch seine Spieler hatten sich davon nicht aus der Ruhe bringen lassen. „Vielleicht spielen wir jetzt immer zu sechst“, kommentiert Braun den Sieg mit Galgenhumor.

HSB: N. Brakel (17), Geiger (9), Matosevic (21), Schreiber (11), Schumacher (5), R. Welz (9).