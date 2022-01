Bayernliga: Nächster Rückschlag für HSB Landsberg

Plus In Vilsbiburg gibt es für die Landsberger Basketballer eine knappe Niederlage. Noch mehr schmerzt den Bayernligisten eine weitere Verletzung.

Die Landsberger Basketballer warten weiter auf ihren ersten Erfolg im neuen Jahr. Bei der zweiten Mannschaft von Vilsbiburg gab es für das Team Heimerer Schulen in der Bayernliga die dritte Niederlage in Folge – und diesmal eine richtig bittere.