Besonderer Heimspieltag für Basketballer der DJK Landsberg

Im Sportzentrum wird es am Samstag voll, wenn die Basketballer der Heimerer Schulen Basket Landsberg ihr Heimspiel in der Bezirksoberliga austragen. Grund dafür ist laut Vorstandsmitglied Horst Geiger, dass ehemalige Spieler, Trainer, Vorstände, Sponsoren zur Partie eingeladen wurden. „Wir rechnen mit etwa 200 Zuschauern, vielleicht auch noch etwas mehr“, sagt Geiger. Bereits ab 18.15 Uhr sind beim gemütlichen Beisammensein Gespräche möglich. Geifert wird zudem, dass es die Saisonzeitung „PLLAY!“ seit 20 Jahren gibt.

Landsberg will in die Play-offs

Die Partie gegen die DJK SB München II beginnt um 19.30 Uhr. Das Hinspiel entschieden die Gäste mit zwei Punkten mehr knapp für sich. Am Samstag soll es anders ausgehen. „Auch wenn SB München auf dem zweiten Tabellenplatz steht, sind die wie jede andere Mannschaft in der Liga zu schlagen. Bei ihnen weiß man aber nie, wer auf dem Bogen stehen wird. Es gibt viele Spieler, die bisher nur ein bis drei Spiele gespielt haben, und niemanden, der immer dabei war“, sagt Geiger. Bei den Landsbergern stehen alle Spieler zur Verfügung, sollten sich nicht noch ganz kurzfristige Ausfälle ergeben. In der Tabelle ist Landsberg derzeit Sechster und Vorletzter, allerdings hat München II nur zwei Punkte mehr und liegt damit auf Rang zwei. Die ersten drei Mannschaften qualifizieren sich für die Play-offs. (AZ)

