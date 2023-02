Bitterer Moment für Basketballer von HSB Landsberg

Plus Die Heimerer Schulen Basket Landsberg stehen kurz vor ihrem ersten Bayernliga-Sieg. Der letzte Wurf der Gegner sorgt für Diskussion.

Die Ratlosigkeit und Enttäuschung ist den Landsberger Basketballern ins Gesicht geschrieben: Buchstäblich in letzter Sekunde verlieren sie das Spiel gegen Schrobenhausen mit 84:86. Aber war der letzte Wurf der Gäste noch in der Zeit?