Landsbergs Basketball-Damen setzen ihre Erfolgsserie fort

Die Basketballerinnen der DJK Landsberg schwimmen auf einer Erfolgswelle: In der Bezirksoberliga haben sie die Tabellenspitze verteidigt, und das als Aufsteiger. Für die Herren gab es zwar keine Punkte, aber gegen den Tabellenzweiten zeigte das Team Heimerer Schulen eine Leistung, die „uns Mut macht für die weiteren Spiele“, so Betreuer Horst Geiger.

Damen Als Favorit sind die Landsberger Damen in die Partie gegen die Tigers München gegangen, konnten die Münchnerinnen doch bislang erst vier ihrer zehn Spiele gewinnen, während die Landsbergerinnen erst eine Niederlage in neun Spielen hinnehmen mussten. Auch das Hinspiel war mit 77:35 eine eindeutige Angelegenheit gewesen. Doch diesmal präsentierten sich die Tigers bissiger: Nach dem ersten Viertel lagen die Gastgeberinnen knapp mit 15:16 zurück.

Das brachte die Landsbergerinnen aber nicht aus dem Konzept. Im zweiten Viertel legten sie den Grundstein für den Erfolg: Mit 21:9 gewannen sie den Spielabschnitt und gingen so mit einer 36:25-Führung in die Pause. Allerdings gaben sich die Gäste, die mit einer gut gefüllten Bank angereist waren, noch lange nicht geschlagen. Das dritte Viertel endete unentschieden (17:17) und im letzten Viertel wurde es noch mal spannend - die Tigers arbeiteten sich heran, aber Landsberg brachte den 66:63-Sieg ins Ziel. Am Sonntag, 16. Februar, steht nun das Topspiel an, dann sind die Landsbergerinnen beim Tabellenzweiten TSV München Ost II zu Gast, der bislang auch nur eine Niederlage hatte hinnehmen müssen - und zwar gegen Landsberg.

HSB Landsberg verpasst nur knapp die Verlängerung

Herren Im Gegensatz zu den Damen waren die Herren im Spiel gegen den Tabellenzweiten Oberhaching II klarer Außenseiter. Und doch ist das Team Heimerer Schulen nur knapp an der Überraschung vorbeigeschrammt: Obwohl wieder nur mit kleinem Kader, brachten die Landsberger die Gäste an den Rand einer Niederlage. Erst in den letzten Minuten wurde die Partie entschieden und ein vergebener Freiwurf besiegelte die 75:76-Niederlage der Gastgeber. „Allerdings hatten schon zwei Spieler von uns fünf Fouls“, sagt Betreuer Horst Geiger - was sich dann in der Verlängerung sicher bemerkbar gemacht hätte.

Die Landsberger erwischten einen perfekten Start und führten sogar 7:0, dann kamen aber auch die Gäste besser ins Spiel. Nach einem 26:21 nach dem ersten Viertel drehte Oberhaching das Spiel und ging mit einer 45:41-Führung in die Pause. Die Landsberger ließen aber nicht locker und kamen vor dem letzten Spielabschnitt wieder auf 57:58 heran. Spannender hätten die letzten zehn Minuten kaum sein können, und trotz der Niederlage können die Landsberger auf die gezeigte Leistung stolz sein. „Das hatte sich Oberhaching sicher anders vorgestellt und am Ende haben wir einfach Pech gehabt“, fasst Horst Geiger die Partie zusammen.