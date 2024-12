Damen der DJK Landsberg bleiben an der Tabellenspitze

Nach ihrer ersten Saisonniederlage in der Bezirksoberliga sind die Basketballerinnen der DJK Landsberg gleich wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Gegen die Gäste aus Fürstenfeldbruck siegten die Aufsteigerinnen am Ende deutlich mit 72:62.

Vorgewarnt von ihrem Trainer Frank Müller waren die DJK-Damen auf die körperbetonte Spielweise der Gäste vom TuS Fürstenfeldbruck eingestellt. Anders als in den vergangenen beiden Spielen starteten sie konzentriert und führten innerhalb von nur wenigen Minuten mit 12:3. Dann kam auch Bruck besser ins Spiel, aber Landsberg lag nach dem ersten Viertel mit 19:12 vorne. Die Fürstenfeldbruckerinnen waren mit zwei Siegen und zwei Niederlagen angereist und offensichtlich gewillt, den Spielstand zu drehen: Durch eine aggressive Offense kamen sie bis zur Halbzeit auf drei Punkte heran (38:35).

Landsberg baut im letzten Viertel den Vorsprung aus

Doch die Landsbergerinnen ließen sich davon nicht einschüchtern: Sie bestimmten das Spiel durch intensive und enge Verteidigung sowie Fastbreaks. Zwar blieb es auch nach dem dritten Viertel (51:49) noch eng, doch in den letzten zehn Minuten bauten die DJKlerinnen die Führung auf zehn Punkte aus und siegten deutlich mit 72:62. Beste Werferinnen bei Landsberg waren Linda Dambaur mit 18 Punkten, Bettina Beck (16) und Lisa Böhm (14).

Mit vier Siegen in fünf Spielen stehen die DJK-Damen weiterhin an der Spitze der Tabelle der Bezirksoberliga. Am Sonntag, 15. Dezember, sind sie beim ESV Staffelsee II zu Gast, Spielbeginn ist um 19 Uhr. (AZ)