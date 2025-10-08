Die Basketball-Damen der DJK Landsberg starten mit Verspätung in das „Abenteuer Bayernliga“

Als Meister der Bezirksoberliga hatten sich die Basketballerinnen der DJK Landsberg etwas Zeit genommen, um zu entscheiden, ob sie den Aufstieg wahrnehmen wollen. Dann aber stand fest: Alle Spielerinnen wollen am „Abenteuer Bayernliga“ teilnehmen. Allerdings dauert es länger als geplant, ehe es wirklich losgeht.

Extra Trainingseinheiten haben die Landsberger Basketballerinnen nicht eingelegt, um in der Bayernliga bestehen zu können. „Das wäre bei uns schwierig, da einige Spielerinnen ja bereits Familie haben“, sagt Linda Dambaur, eine der Spielerinnen, die den Aufstieg mitmacht. „Eigentlich hatten wir zehn Stammspielerinnen, eine musste leider doch absagen“, berichtet sie - dafür werden aber vier Nachwuchsspielerinnen (Jahrgang 2007 und 2009) integriert. „Für uns ist es toll, diese jungen Spielerinnen zu haben und für den Verein ist es ja auch wichtig, dass der Nachwuchs eine Perspektive hat“, freut sich Dambaur. Insgesamt umfasst der Kader damit 14 Spielerinnen.

Für den Aufsteiger geht es nur um den Klassenerhalt

Eigentlich hatten die DJK-Damen auch auf Neuzugänge gehofft, da hat sich jedoch nichts ergeben. Dennoch sei der Kader groß genug, um das gesetzte Ziel zu erreichen. Nach den beiden Aufstiegen in Folge steht diesmal klar der Klassenerhalt im Vordergrund. „Dafür hat sich unser Trainer Frank Müller einiges einfallen lassen“, ist Dambaur begeistert. So haben die Landsbergerinnen neue Varianten im Angriff und der Verteidigung einstudiert. „Es wurde zwar nicht mehr Training, aber es wurde anders, intensiver.“

Einfach werde es nicht, die Klasse zu halten, blickt Dambaur auf die Saison. „In der Bayernliga sind einige Teams von renommierten Clubs, die da ihre Talente antreten lassen, um diese zu fördern.“ Und wo die Landsberger Damen stehen, wissen sie nicht genau: „Wir konnten keine Vorbereitungsspiele austragen“, sagt Dambaur. Anfragen von Gegnern habe es zwar gegeben, doch der Zeitaufwand sei einfach zu groß gewesen. Deshalb baut die Mannschaft einfach auf die Erfahrung der Spielerinnen.

Das erste Bayernliga-Spiel tragen die DJK-Damen zu Hause aus

Eigentlich war am Samstag, 4. Oktober, war das Auftaktspiel zu Hause gegen den TSV Wasserburg II angesetzt gewesen - also gleich eine zweite Mannschaft eines renommierten Vereins. „Wasserburg hat aber darum gebeten, das Spiel zu verlegen“, sagt Dambaur, dem sei die DJK nachgekommen. So beginnt das „Abenteuer Bayernliga“ für die Landsbergerinnen am Samstag, 11. Oktober, wieder mit einem Heimspiel, und zwar gegen den TV Augsburg II ab 16 Uhr in der Hipper-Halle.