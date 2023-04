Das Pech bleibt den Landsberger Basketballern treu

Das Team Heimerer Schulen Basket Landsberg liefert gegen danadknights Augsburg ein gutes Spiel ab. Es reicht am Ende nicht zum Sieg im letzten Bayernligaspiel.

Es hat nicht viel gefehlt, dann hätten die Landsberger Basketballer vor rund 90 Zuschauern einen versöhnlichen Abschied aus der Saison und der Bayernliga feiern können. Am Ende hatten die Gäste von danadknights Augsburg dann doch das glückliche Ende für sich.

Zum Abschluss der durch viel Pech gekennzeichneten Saison konnte Landsbergs Trainer Przemyslaw „Miga“ Migala auf einen kompletten Kader zurückgreifen und verzichtete darauf, selbst mitzuspielen. Die Landsberger starteten gut gegen den Tabellenfünften, hatten zwischenzeitlich fünf Punkte Vorsprung, gingen aber mit einem knappen 15:13 ins zweite Viertel. Erneut war man teilweise zu unkonzentriert und die Augsburger gingen erstmals in Führung. Nun war es ein interessantes Spiel, in dem sich die Gastgeber aber immer wieder Fehler in der Defensive erlaubten. So führte Augsburg zur Pause 39:30.

Vor dem letzten Viertel liegt Landsberg nur einen Punkt hinten

In der zweiten Hälfte kamen die Hausherren schnell bis auf einen Punkt heran und es ging mit einem 60:61 aus Landsberger Sicht ins letzte Viertel. Es blieb zunächst eng, doch dann unterliefen den Landsbergern wieder Unaufmerksamkeiten und so musste man sich doch mit 80:87 geschlagen geben.

Die Heimerer Schulen Baskets verabschieden sich trotz eines guten letzten Spiels mit nur einem Saisonsieg aus der Bayernliga. Mit den vielen Erkrankungen und Verletzungen bei den erfahreneren Spielern war in dieser Saison für die DJKler nicht mehr drin. In Summe sehr erfreulich war trotzdem die Entwicklung der vielen jungen Spieler, auf die Trainer „Miga“ Migala die gesamte Saison setzen konnte. Wenn diese junge Mannschaft im Wesentlichen zusammenbleibt und auch der Trainer weitermacht, darf man bei der DJK Landsberg optimistisch in die Zukunft schauen, so der Ausblick des Zweiten Vorsitzenden der DJK, Horts Geiger. (AZ)

HSB: Brakel (11), Cibis, Ertl, Fiebich, Geiger (18), Grün, Hornung (15), Lupprich, Matosevic (15), Schreiber (4), Schumacher (6), Wais (11).