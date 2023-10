Den Landsberger Basketballern fehlen im Angriff die Ideen

In der Bezirksoberliga halten die Landsberger Basketballer das Heimspiel gegen Oberhaching II lange offen. Am Ende siegt die Erfahrung.

Diesmal begnügten sich die Landsberger Basketballer mit den vier Vierteln. Doch das Spiel in der Bezirksoberliga gegen Oberhaching II endete nicht nach Wunsch. Es gibt aber eine Erklärung dafür.

Mit 61:70 musste sich das Team Heimerer Schulen Basket Landsberg den Gästen geschlagen geben. Allerdings war es bis zum Schluss eine offene Partie: Vor den letzten zehn Minuten lag Landsberg nur einen Punkt zurück. „Oberhaching, das über viele erfahrene Spieler verfügt, hat in der Verteidigung umgestellt“, sagte Landsbergs Trainer Miga Migala. Und damit kam sein Team nicht klar.

Landsbergs Topscorer Tim Semle fehlt dem Team

Allerdings mussten die Landsberger unter anderem auf ihren Topscorer Tim Semle verzichten, was sicher mit entscheiden war. Zwar überzeugte Chris Hornung mit 25 Punkten, doch alle weiteren HSB-Spieler blieben im einstelligen Bereich. Dennoch sah es lange gut aus: Die Landsberger schafften es, den besten Werfer der Gäste fast komplett aus dem Spiel zu nehmen und holten den 30:39-Rückstand zur Pause fast wieder auf. Doch im letzten Spielabschnitt fehlte Migala bei seinem Team die Aggressivität im Angriff. „Wir brachten unsere Spieler nicht in gute Wurfpositionen.“ Und kein Spieler habe sich zugetraut, die Situationen im Alleingang zu lösen. Trotz der Niederlage ist der Coach aber weiter guter Dinge. „Wir haben gesehen, dass wir in dieser Liga an den anderen Mannschaften dran sind.“