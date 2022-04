Die erwartete Niederlage für Landsbergs Basketballer

Plus Beim Bayernliga-Dritten MTV München gib es für HSB Landsberg nichts zu holen. Trainer Mathias Braun ist dennoch nicht unzufrieden.

Beim Tabellendritten der Bayernliga Süd hatten die Landsberger Basketballer wie erwartet keine Chance. Beim Nachholspiel am Mittwochabend musste sich das Team Heimerer Schulen Basket Landsberg dem MTV München mit 60:92 geschlagen geben. Dennoch ist Landsbergs Trainer Mathias Braun nicht enttäuscht von seinem Team.