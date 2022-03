Die Landsberger Basketballer können doch noch gewinnen

Plus Die Rückkehr der Routiniers zahlt sich beim Team Heimerer Schulen Basket Landsberg gleich aus. Allerdings gibt es beim Landsberger Bayernliga-Team ein Problem.

Für den Landsberger Trainer Mathias Braun ist es keine Überraschung: In der Bayernliga gab es für seine Basketballer am Doppelspieltag einen Sieg und eine Niederlage. Und den Sieg hat man zu großen Teilen auch den beiden Routiniers zu verdanken, die man reaktivieren konnte.