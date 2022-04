Die Landsberger Basketballer wollen den Schwung mitnehmen

Die Landsberger Basketballer treten in der Bayernliga schon am Freitag an. Nach dem Sieg gegen Staffelsee fährt das Team Heimerer Schulen zuversichtlich nach München.

„Wir werden jetzt versuchen, den Schwung und die Euphorie vom letzten Spiel mitzunehmen“, gibt Mathias Braun, Trainer beim Team Heimerer Schulen Basket Landsberg, als Vorgabe mit. Bereits am Freitagabend steht für seine Mannschaft die Bayernligapartie bei der zweiten Mannschaft der Hellenen München an. Und diesmal hat der Coach im Vorfeld gute Nachrichten.

Mit nur sechs Feldspielern haben sich die Landsberger zuletzt beim ESV Staffelsee ihren vierten Sieg in dieser Saison geholt und haben damit prompt den vorletzten Tabellenplatz verlassen. Dass man nun beim Tabellensiebten in München gleich nachlegen kann, sei zwar schwer, aber nicht unmöglich, so Braun. „Man darf nicht vergessen, dass gegen Staffelsee wirklich alles perfekt gelaufen ist“, gibt er zu bedenken.

Landsberg kann mit neun Spielern antreten

Auf der anderen Seite sind diesmal die Voraussetzungen bedeutend besser. „Man hat auch im Training gemerkt, wie dieser Sieg zusätzlichen Schwung gegeben hat“, berichtet der Coach. Hinzu kommt, dass ihm diesmal sogar neun Spieler zur Verfügung stehen – unter anderem die Routiniers Michael Teichner und Rico Welz werden antreten. „Auch Tim Buttler und Julian Durach können spielen“, freut sich Mathias Braun, endlich nicht mit einem Notkader auflaufen zu müssen. Beim ESV Staffelsee habe man ohne die drei Topscorer gewonnen, und „diesmal sind sie wieder dabei, mal sehen“, so der Trainer.

Der Gegner ist schwer einzuschätzen

Was die Landsberger in München erwartet, das sei schwer zu sagen. „Das ist eine wilde Truppe“, so der Landsberger Trainer. So könne man bei den Hellenen schwer den Topscorer ausmachen: „Das wechselt bei diesem Team von Spiel zu Spiel.“ Zu Hause hatten die Landsberger die Münchner mit 98:92 besiegt, das dürften die Gastgeber auch noch im Kopf haben. Die Partie in München beginnt am Freitag um 20.15 Uhr.

