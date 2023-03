Die vielleicht letzte Chance für die HSB-Basketballer

In der Bayernliga sind die Landsberger Basketballer noch immer ohne Punkte. Diesmal gastiert das Team beim Vorletzte.

Es ist eine ganz bittere Saison für die Landsberger Basketballer – und vorerst wohl die letzte in der Bayernliga. Der Abstieg wird für das noch immer sieglose Team von Heimerer Schulen Basket Landsberg nicht mehr zu verhindern sein. Aber man wird sicher alles geben, um nicht punktlos die Segel zu streichen. Die vielleicht letzte Möglichkeit, ein Erfolgserlebnis einzufahren, könnte am Sonntag sein, dann tritt das Team von Trainer Miga Migala ab 17 Uhr beim Vorletzten BC Hellenen München II an.

Viel wird für die Landsberger wieder davon abhängen, wen Migala aufstellen kann. Die gesamte Saison über hatte er mit Ausfällen zu kämpfen, musste mit einer, wenn auch stets engagierten und kämpfenden, aber eben sehr jungen Truppe antreten. Und ohne die erfahrenen Spieler zahlte man Lehrgeld.

Im Hinspiel hat Landsberg nur knapp verloren

Im Hinspiel war man den Hellenen nur knapp mit 66:71 unterlegen, auch da stand ein sehr junges Landsberger Team auf dem Feld. Vielleicht kommt diesmal der eine oder andere erfahrene Spieler dazu, dann wäre etwas möglich. Wobei man auch abwarten muss, ob die Hellenen Verstärkung aus der Ersten erhalten. (mm)