DJK Landsberg feiert zwei Auftaktsiege in der Basketball-Bezirksoberliga

Sportlich läuft es für die DJK Landsberg: Sowohl die Damen- als auch die Herrenmannschaft startete mit einem Sieg in die neue Saison der Basketball-Bezirksoberliga.

Damen Zum Heimspiel hatten die DJK-Damen das Team von Jahn Freising zu Gast. Mit für die Landsbergerinnen ungewohnter Intensität starteten die Freisingerinnen ins Spiel. So dauerte es, ehe die DJKlerinnen ihren Rhythmus fanden und sie lagen nach dem ersten Viertel 10:13 zurück. Doch im zweiten Drittel zeigten sich die Gastgeberinnen deutlich aggressiver. Durch starke Aktionen von Christina Hank, Bettina Beck und Lisa Böhm sowie einen sicheren Aufbau durch Meret Bechtold und Clara Bauer glichen sie zur Pause zum 23:23 aus.

Die Damen der DJK Landsberg überzeugen mit viel Einsatz

Im dritten Viertel erhöhten beide Teams die Intensität, was zu einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen führte. Letztendlich konnten sich aber die Landsbergerinnen behaupten, was unter anderem durch die starke Defense von Lisa Erb und Christina Wallner möglich war. Auch die 14-jährige Nike Aichroth zeigte in ihrem ersten Einsatz für die Damen dank ihrer Athletik starke Aktionen. Somit endete der dritte Abschnitt mit 35:31 für die Gastgeberinnen. Im letzten Viertel waren die DJK-Damen nicht mehr zu stoppen - dafür sorgte besonders Christina Hank durch ihre sicheren Dreierwürfe. Mit 58:50 feierten die Landsbergerinnen gleich den ersten Sieg in der neuen Liga.

Herren Erfolgreich war auch der Auftakt für die Herren der DJK bei der zweiten Mannschaft der BC Hellenen München, auch wenn es zunächst nicht danach aussah. Nach dem ersten Viertel lagen die Landsberger, die mit einem kleinen Kader anreisen mussten, nämlich noch 15:20 zurück. Doch schon im zweiten Abschnitt steigerte sich das Team von Trainer „Miga“ Migala, holte die fünf Punkte Rückstand auf und so ging es mit einem 36:36 in die Pause.

Ausgerechnet im dritten Viertel - in der Vergangenheit oft das Problem der Landsberger - drehte die DJK richtig auf. Trainer Migala hatte auf Zonenverteidigung umgestellt, das zahlte sich aus. Mit 21:13 entschied sie die zehn Spielminuten zu ihren Gunsten und ging mit einem ganz soliden Vorsprung ins letzte Viertel. Und auch dieses entschieden sie, wenn auch knapp, mit 24:23, zu ihren Gunsten. So feierten die DJKler am Ende einen klaren 81:72-Sieg. Bester Werfer bei den Landsbergern war Jadranko Matosevic mit 23 Punkten. (AZ)