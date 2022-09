DJK Landsberg: Zum Auftakt kommt Bayern München

Plus Die Landsberger Basketballer wollen es in der neuen Bayernligaspielzeit besser machen. DJK-Vorsitzender Horst Geiger nennt die Saisonziele.

In der neuen Bayernliga-Saison soll es für die Landsberger Basketballer besser laufen. Nach einer verkorksten Spielzeit und einigen Änderungen im Team ist die Vorfreude aufs erste Punktspiel groß. Auch Horst Geiger, dem Vorsitzenden der DJK Landsberg, ist sie anzuhören. „Wir sind ganz optimistisch, wir haben eine junge Mannschaft und einen erfahrenen, neuen Trainer.“