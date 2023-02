Ein Gegner auf Augenhöhe für HSB Landsberg

Plus Die Landsberger Basketballer erwarten in der Bayernliga das Team aus Donauwörth. Es ist der nächste Anlauf zu den ersten Punkten.

Klappt es in dieser Saison noch mit einem Sieg für die Basketballer des Teams Heimerer Schulen? „Die leichtesten Gegner sind schnell aufgebraucht“, lautet die Antwort von Horst Geiger, zweiter Vorsitzender der DJK Landsberg. Doch am Sonntag ab 17 Uhr im Sportzentrum wäre noch mal eine Gelegenheit: Der Gast aus Donauwörth sitzt auch im unteren Drittel der Bayernliga.