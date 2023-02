Basketball

vor 33 Min.

Fahren die Landsberger Basketballer den ersten Sieg ein?

Für die Landsberger Basketballer (weiße Trikots) ist es bislang eine bittere Saison: Nach wie vor wartet man in der Bayernliga auf den ersten Punkt. Am Samstag stehen die Chancen gut, dass man endlich einen Sieg einfahren kann.

Plus Für HSB Landsberg ist es bislang eine bittere Saison in der Bayernliga. Gegen Schrobenhausen sollen die ersten Punkte her. Es gibt auch eine Benefizaktion.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Es ist nicht nur ein Bayernligaspiel, das die Landsberger Basketballer am Samstag, ab 19.30 Uhr, im Landsberger Sportzentrum austragen – es ist diesmal die große Chance, die ersten Punkte einzufahren. Zugleich starten die Landsberger eine Benefizaktion zugunsten des Landsberger Tierheims.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen