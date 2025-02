Für die Damen der DJK Landsberg ist im Heimspiel Revanche angesagt

Heimspiele stehen für die Basketball-Teams der DJK Landsberg in der Bezirksoberliga an. Während die Damen mit ihren Gegnerinnen noch eine Rechnung offen haben, gilt es für die Herren, den knappen Sieg im Hinspiel zu wiederholen. Beide Spiele finden am Samstag im Sportzentrum statt.

Damen Bereits ab 14 Uhr haben die Basketballerinnen der DJK Landsberg im Sportzentrum TS Jahn München II zu Gast - und mit dem Tabellenfünften haben sie noch eine Rechnung offen. Die Münchnerinnen brachten den DJKlerinnen die erste Saisonniederlage bei. Inzwischen haben sich die Wege der beiden Teams getrennt: Die Landsbergerinnen gehen als Tabellenzweite ins Spiel und dürfen sich keinen Ausrutscher mehr leisten, wollen sie München Ost II, bei dem sie zuletzt die zweite Niederlage kassiert hatten, noch von der Tabellenspitze verdrängen.

Team Heimerer Schulen Basket Landsberg überzeugt zuletzt

Herren Ein Spiel auf Augenhöhe dürfte es zwischen dem Team Heimerer Schulen Basket Landsberg und dem TSV München-Forstenried werden. Schon im Hinspiel entschied sich die Partie erst im letzten Viertel zugunsten der Landsberger (69:67). Auch in der Tabelle liegen beide Mannschaften eng beisammen - Landsberg auf Platz sechs, die Gäste zwei Punkte zurück auf Rang acht. Bei den Landsbergern dürfte wieder viel davon abhängen, wer alles spielen kann. Was in einer guten Besetzung möglich ist, zeigten die Landsberger zuletzt beim 79:59-Erfolg in Grünwald. Das Spiel beginnt am Samstag um 19.30 Uhr, ebenfalls im Sportzentrum.