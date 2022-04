Für die Landsberger Basketballer endet die Bayernliga-Saison

Mit einem Heimspiel beenden die Landsberger Basketballer am Samstag eine sehr durchwachsene Saison in der Bayernliga. Die endgültige Platzierung steht erst in Kürze fest.

Es war eine schwierige Saison für die Landsberger Basketballer, die am Samstag endet – mit einem Heimspiel. Auf welchem Platz das Team Heimerer Schulen Basket Landsberg in dieser Saison am Ende in der Bayernliga landen wird, stellt sich allerdings erst in einigen Wochen heraus.

Noch mal ein gutes Spiel abliefern, das ist das Ziel von Landsbergs Trainer Mathias Braun. Davon hat es in den vergangenen Monaten nicht allzu viele gegeben, was aber vor allem daran lag, dass die Mannschaft praktisch nie in kompletter Besetzung antreten konnte. Coronabedingte Ausfälle, Verletzungen und teilweise auch etwas die Ernsthaftigkeit machten den Landsbergern das Leben schwer. Zum Schluss allerdings zeigte die Leistungskurve klar nach oben und nun will man zum Abschluss noch mal einen guten Eindruck hinterlassen.

Der Landsberger Gast ist schwer einzuschätzen

Zu Gast ist am Samstag ab 19 Uhr im Sportzentrum die vierte Mannschaft von Bayern München. Ob die Landsberger ihren Plan umsetzen können, wird in erster Linie davon abhängen, in welcher Aufstellung die Gäste antreten werden. „Bei einer vierten Mannschaft weiß man nie, wie sie aufgestellt ist“, sagt Braun. Fraglich ist auch, wie ernst die Münchner das Spiel noch nehmen. Mit 20 Punkten liegen sie auf Platz fünf der Bayernliga, ohne Chance auf Platz eins oder zwei.

Die Landsberger dagegen sind nach der Niederlage in Burghausen (70:74) auf Platz zehn gerutscht. Dennoch muss man sich vermutlich keine Sorgen über einen Abstieg machen. Wie Mathias Braun erfahren hat, soll es in dieser Saison, die durch Corona erneut durcheinandergewirbelt wurde, keinen Absteiger geben. Nur Heising-Kottern, das seine Mannschaft zurückgezogen hat, wird die Liga wohl verlassen müssen. Da in der Bayernliga einige Nachholspiele anstehen, müssen sich die Landsberger noch gedulden, ehe sie ihre endgültige Platzierung wissen.

