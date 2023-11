Für die Landsberger Basketballer ist ein Sieg Pflicht

Das Team Heimerer Schulen Basket Landsberg erwartet am Samstag in der Bezirksoberliga den Tabellennachbarn. Wurfmarathon für guten Zweck startet.

Nach einer Woche Pause geht für die Basketballer der DJK Landsberg der Kampf um einen der ersten drei Plätze in der Basketball-Bezirksoberliga am Samstag weiter. Zu Gast ist ab 19.30 Uhr MTSV Schwabing III. Schon vor dem Spiel startet die DJK wieder den Wurfmarathon, der Erlös geht ans SOS-Kinderdorf in Dießen.

Will das Team von Trainer Przemyslaw „Miga“ Migala am Ende die Qualifikation zur Aufstiegsrunde schaffen, sollten sie gegen die dritte Mannschaft vom MTSV Schwabing, die mit bisher einem Sieg einen Platz hinter der DJK steht, einen Sieg einfahren. Zwar wird der Landsberger Topscorer Tim Semle am Samstag nicht dabei sein, aber ansonsten kann Migala auf sein komplettes Team zurückgreifen.

Die Gäste aus München treten in stets wechselnder Aufstellung an

Bei den Gästen weiß man nicht, auf wen man sich einstellen muss. In vier Spielen hat Schwabing bereits 22 Spieler eingesetzt. Nur zwei Spieler haben bislang alle Partien absolviert und einer drei, alle anderen haben nur ein- oder zweimal gespielt. Allerdings haben die Gäste bisher knapp acht Dreier pro Spiel geworfen, was dem Team Heimerer Schulen Basket Landsberg nicht so behagt. Wenn das Migala-Team so weiter macht, wie bisher, wird es auf jeden Fall wieder ein enges und bis zur letzten Sekunde spannendes Spiel.

Vor dem Spiel werfen die Landsberger Jugendlichen wieder für einen guten Zweck. Beim 2. DJK-Wurfmarathon sind der DJK-Nachwuchs und Freunde eingeladen, an den verbleibenden vier Heimspielterminen Landsberger bis Weihnachten, wieder so viele Bälle wie möglich auf den Korb zu werfen und möglichst zu treffen.

Die Spende geht ans SOS-Kinderdorf in Dießen

Für jeden geworfenen Ball spenden die VR-Bank-Landsberg-Ammersee und die Heimerer Schule jeweils 20 Cent an das SOS-Kinderdorf in Dießen. Für jeden Treffer legen die beiden DJK-Vorsitzenden Michael Böhm und Horst Geiger nochmals je 10 Cent drauf. Bei den vier Terminen am Ende der vergangenen Saison wurden 3262 Bälle geworfen und 1006 Treffer erzielt. Ziel ist jetzt, diese Zahlen zu übertreffen. Die Heimerer Schulen Baskets und auch die DJK-Kids freuen sich auf viele Zuschauer, die sie lautstark unterstützen. (AZ)