Für Landsbergs Basketballer steht ein doppelter Abschied an

Für Heimerer Schulen Basket Landsberg ist es am Sonntag nicht nur das letzte Saisonspiel. Zu Hause erwartet man die Mannschaft aus Augsburg.

Für die Landsberger Basketballer heißt es Abschied nehmen. Es steht am Sonntag zu Hause nicht nur das letzte Saisonspiel, sondern auch – vorerst – das letzte Spiel in der Bayernliga an. Zu Gast ist ab 17 Uhr im Sportzentrum danadknights Augsburg.

Für Trainer Miga Migala und sein Team war es eine bittere Saison – meist mit einem Minikader völlig unterlegen, teilweise aber auch mit unglücklichen Niederlagen. Als Schlusslicht wird man sich aus der Bayernliga verabschieden, aber zumindest nicht punktlos: Am 19. Spieltag gelang der Sieg gegen die Hellenen München II. Und vielleicht kann man gegen den Tabellenfünften aus Augsburg noch mal nachlegen.

Nach dem Spiel findet ein kleiner Abschiedsumtrunk statt

In der Halbzeit des Spiels werden die Preise beim Wurfmarathon verlost und nach der Partie findet noch eine kleine Abschlussfeier in der Halle statt. Die „große“ Saisonabschlussfeier wird im Mai ausgerichtet.

Gut stehen die Chancen, dass Miga Migala trotz des Abstiegs in Landsberg Trainer bleibt, aber noch ist nichts entschieden.