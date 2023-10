Basketball

11:07 Uhr

Gehen die Landsberger Basketballer wieder in die Verlängerung?

Plus Das Team Heimerer Schulen Basket Landsberg erwartet am Samstag Oberhaching II. In der Bezirksoberliga endeten alle Partien von HSB bislang erst in der Overtime.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Ausgesprochen spannend machen es die Landsberger Basketballer bislang in der Bezirksoberliga: Beide Saisonspiele wurden erst in der Verlängerung entschieden – mit einem Sieg und einer Niederlage. Am Samstag will das Team Heimerer Schulen aber bereits nach dem vierten Viertel einen Sieg feiern – auch wenn man auf zwei Leistungsträger verzichten muss.

Noch ist die Tabelle der Gruppe Süd absolut ausgeglichen. Die Gäste der Landsberger, der TSV Oberhaching II, hat ebenfalls einen Sieg und eine Niederlage auf dem Konto. Das soll sich zugunsten der Landsberger am Samstag ändern, Spielbeginn ist um 19.30 Uhr im Sportzentrum. Zwar müssen die Landsberger neben Topscorer Tim Semle auch auf Jadranko Matosevic (beide familiär verhindert) verzichten, dafür gibt es einen prominenten Rückkehrer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen